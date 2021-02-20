Вашингтон, 20 февраля, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов сделал первую прививку от коронавируса вакциной американской компании Moderna. Об этом он сообщил 20 февраля в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

U.S. Mission Geneva Анатолий Антонов

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»Неделю тому назад я сделал вакцину Moderna, через четыре недели сделаю второй укол», — рассказал дипломат.

Антонов отметил, что российская сторона не политизирует вопрос вакцин, поскольку «разделительные линии в этой области наносят ущерб безопасности граждан».

«Если в стране есть хорошая вакцина, возможность сохранить свое здоровье, то надо этим пользоваться», — сказал он.

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Напомним, накануне сообщалось, что сотрудники 12 иностранных диппредставительств в России уже сделали прививки от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».