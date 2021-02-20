Луганск, 20 февраля, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Нарушение правил техники безопасности привело к гибели одного из украинских военнослужащих при погрузке на железной дороге, сообщил 20 февраля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

ru.wikipedia.org Самоходная артиллерийская установка Мста

Инцидент произошёл накануне, 19 февраля, на железнодорожной станции в Рубежном. По словам представителя ЛНР, солдата придавило перевернувшейся 152-мм самоходной гаубицей «Мста-С», когда её грузили на железнодорожную платформу.

Как оказалось, «происшествие стало результатом несоблюдения боевиками элементарных требований безопасности и самоустранения командира роты при проведении погрузочных работ».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля украинскому военному оторвало руку при изготовлении самодельной бомбы для её последующей установки на беспилотный летательный аппарат.