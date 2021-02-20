Санкт-Петербург, 20 февраля, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге 20 февраля прошел праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества. В нем приняли участие известные артисты и творческие коллективы города и России, ансамбли и оркестры военных учебных заведений, а также Западного военного округа.

Gov.spb.ru Концерт в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге

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Приглашенных на концерт ветеранов Вооруженных Сил, военнослужащих и членов их семей поздравили полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров и командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев.

Губернатор Петербурга в своем выступлении напомнил, что в этом году в Петербурге и всей России будут отмечать 800-летие со дня рождения Александра Невского — государственного деятеля, ставшего одним из символов защиты Отечества.

По словам Александра Беглова, «оборонно-промышленный комплекс нашего города делает всё, чтобы наши войска имели все необходимое для защиты страны».

Он напомнил, что в Петербурге расположены штаб Западного военного округа и Главное командование Военно-морского флота, крупные предприятия «оборонки», кораблестроительные верфи.