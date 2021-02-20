Бишкек, , 16:55 — REGNUM Большинство компаний и предпринимателей в Киргизии назвали политическую нестабильность в стране главной проблемой, мешающей бизнесу в 2021 году. Таковы итоги опроса, проведенного торгово-промышленной палатой республики.

Читайте также: Участники беспорядков в Киргизии требуют присвоить им звание «героев»

Проведенный анализ показал, что среди наиболее острых проблем, возникающих у киргизстанского бизнес-сообщества, 70,3% респондентов считает именно политическую нестабильность.

На втором месте оказался карантин, введенный из-за продолжающейся пандемии коронавируса — его признали одной из основных помех для ведения бизнеса в Киргизии 56,4% опрошенных предпринимателей.

Меньше всего киргизстанские компании волнуют трудности, связанные с приобретением сырья и материалов — их назвали проблемой 6,9% участников опроса. А еще 10,9% — предпринимателей испытывают сложности при приобретении, аренде и эксплуатации оборудования.

Также 55,4% бизнесменов в Киргизии отметили различные барьеры, с которыми они столкнулись при получении помощи во время пандемии. Таковыми стали отсутствие доступной информации в регионах, некомпетентность чиновников, высокий размер соцотчислений и недобросовестная конкуренция.

Читайте также: В Киргизии российскому инвестору предлагают откупиться от мародеров