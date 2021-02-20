Санкт-Петербург, 20 февраля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге открылся центр вакцинации от коронавируса, способный принять до 600 человек в сутки. Он развернут на Стрельбищенской улице на юге города, вблизи станции метро «Бухарестская». Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Центр вакцинации создан на базе отделения врача общей практики при городской поликлинике № 19. Его преимущество — удобная геолокация, он находится в трёх минутах ходьбы от метро «Бухарестская» и ближайших остановок городского транспорта.

В центре открыты три прививочных кабинета. Для ускорения процесса и безопасности предусмотрена последовательная односторонняя маршрутизация пациентов на всех этапах вакцинации. Центр работает в две смены, в день здесь могут привиться до 600 человек.

«Вакцинация — задача номер один сейчас. Мы делаем всё, чтобы прививки против коронавируса были максимально доступны горожанам. Записаться на вакцинацию можно по телефону и через интернет, открываем дополнительные прививочные пункты», — сказал губернатор города Александр Беглов.

В настоящий момент в городе на Неве действует 126 пунктов вакцинации. Планируется увеличить их количество до 146. В ближайшие дни пять прививочных пунктов будут открыты в торгово-развлекательных центрах.