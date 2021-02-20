Норильск, Красноярский край, , 14:01 — REGNUM В Красноярском крае двое рабочих, которые попали под завалы после обрушения галереи цеха Норильской обогатительной фабрики, погибли. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

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«Два человека, которые пока находятся под завалами, погибли. Их пытаются извлечь», — сообщил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, частичное обрушение галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике произошло утром 20 февраля. Ранее сообщалось об одном погибшем.

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