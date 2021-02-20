Норильск, Красноярский край, , 13:48 — REGNUM Авария на обогатительной фабрике в Норильске произошла из-за грубого нарушения техники безопасности. Об этом заявил президент и председатель правления ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.

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Заявление Потанина распространили 20 февраля СМИ и Telegram-каналы. По его словам, это ЧП «показывает необходимость ужесточения мер промышленной безопасности».

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После обрушения отстранён руководитель Норильской обогатительной фабрики.

Как сообщало ИА REGNUM, частичное обрушение галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике произошло утром 20 февраля. Погиб один человек. Поиски ещё двоих человек продолжаются. Возбуждено уголовное дело.

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