В Норильске утром 20 февраля произошло частичное обрушение галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике.

По данным СКР, из-под завалов извлечены уже шесть сотрудников, с ними работают врачи. Поиски остальных людей продолжается.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ранее было известно как минимум об одной жертве.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.