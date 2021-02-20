По уточненной информации МЧС, произошли обрушения на общей площади порядка 1000 кв. м.
Самостоятельно из-под завалов смогли спастись два человека.
Место происшествия находится по адресу г. Норильск, Центральный район, Промзона, ул. Горная, 27.
По данным МЧС, сообщение об обрушении поступило 20 февраля в 04:44 по местному времени.
«Оказание медицинской помощи пострадавшим взято под особый контроль министерства здравоохранения Красноярского края», — говорится в сообщении минздрава.
По данным краевого минздрава, на месте пришествия медицинскую помощь оказывают пять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные бригады.
В Норильской межрайонной больнице №1, где находятся пострадавшие при обрушении, развёрнуто шесть операционных. Привлечено шесть бригад специалистов травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов. При необходимости будут привлечены специалисты Краевой клинической больницы.
Поисково-спасательная операция продолжается.
СКР возбудил уголовное дело по обрушению в Норильске
По факту обрушения в цеху на Норильской горнообогатительной фабрике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжёлом состоянии
В Норильскую межрайонную больницу №1 госпитализированы пять пострадавших при обрушении галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике. Как сообщили в минздраве Красноярского края, они находятся в тяжёлом состоянии.
На месте происшествия работают спасатели. Ведётся операция по поиску пострадавших и разбору обрушившихся конструкций.
«Поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики», — заявили в ведомстве.
Обрушение произошло в цеху Норильской обогатительной фабрики
О том, что на Норильской обогатительной фабрике обрушилась галерея дробильного цеха, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Красноярскому краю.