Норильск, Красноярский край, , 10:14 — REGNUM Продолжаются поисково-спасательные работы на месте обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обрушение на обогатительной фабрике в Норильске – все новости»

Предположительно обнаружено место, где могут быть пострадавшие, уточнил начальник Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Саенко.

На месте работает 213 человек и 59 единиц техники, от МЧС — 113 человек и 16 единиц техники.

Читайте также: В СК назвали возможную причину обрушения на фабрике в Норильске

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике произошло частичное обрушение галереи дробильного цеха. Известно как минимум об одном погибшем. Продолжаются поиски под завалами двоих человек. Возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Обрушение в Норильске: под завалами ищут ещё двоих человек