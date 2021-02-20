Скопье, 20 февраля, 2021, 21:04 — ИА Регнум. В то время как российские граждане нередко демонстрируют недоверие к вакцинам от коронавируса, жители Северной Македонии, которым вакцину придется ждать еще не одну неделю, массово подают электронную заявку на вакцинацию. За несколько дней работы онлайн-портала заявку подала уже 91 тысяча человек.

Glava.rk.gov Вакцинация от коронавируса

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Тем временем, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, вакцинацию прошли 453 медицинских работника. Это стало возможным благодаря прибытию 8 тысяч вакцин Pfizer из Сербии.

Ожидается, что в конце февраля в страну прибудут 200 тысяч доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinofarm, благодаря которым вакцинацию смогут пройти 100 тысяч человек. Ограниченностью числа вакцин объясняется ажиотаж вокруг ее появления.