Нижний Новгород, , 12:11 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 20 февраля выявили 413 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 416 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 93 383 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки выписаны 442 человека, всего выздоровели с начала пандемии 85 430 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 15 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2364 человек. Накануне сообщалось о 12 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 4217 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. За сутки число мест в больницах для лечения пациентов с коронавирусом сократилось еще почти на 200 единиц. Кислородом обеспечены около 2,7 тыс. коек, 754 койко-места оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 0,97. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 20 февраля остаются свободными 24% коек.