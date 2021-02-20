Москва, 20 февраля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 12 953 носителя коронавируса. Об этом 20 февраля сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи зафиксированы в каждом из 85 российских регионов. Лидерами являются Москва (1623 случая заражения), Санкт-Петербург (1092), Подмосковье (690). Активно распространяется вирус также в Нижегородской и Воронежской областях.

С начала пандемии в России выявлено 4 151 984 случая заражения. Выздоровели 3 697 433 человека, умерли 82 876 пациентов.