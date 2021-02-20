Москва, 20 февраля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Вакцинация зарегистрированным 20 февраля российским препаратом от COVID-19 «Ковивак» противопоказана беременным женщинам, а также женщинам в период грудного вскармливания. Об этом говорится в инструкции к препарату.

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«Противопоказания: <…> беременность и период грудного вскармливания», — говорится в инструкции.

Также там отмечается, что лица, имеющие хронические инфекционные болезни, могут прививаться «Ковиваком» в период ремиссии.

Помимо этого, в качестве противопоказаний названы «серьезная поствакцинальная реакция (температура выше 40С, гиперемия или отек более 8 см в диаметре) или осложнения <…> на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе» и «отягченный аллергологический анамнез». Помимо этого, вакцину нельзя применять лицам младше 18 лет.

В качестве временных противопоказаний названы «острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, включая период реконвалесценции»: «Вакцинацию проводят через 2−4 недели после выздоровления. При ОРВИ легкого течения и острых кишечных инфекциях вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и/или исчезновения острых симптомов заболевания».

С осторожностью вакцина применяется для лиц с хроническими заболеваниями печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, заболеваниями центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, а также при аутоиммунных и аллергических заболеваниях.

Интервал между вакцинацией первой и второй дозами препарата составляет 14 дней, а побочные эффекты могут наблюдаться не более трёх суток.