Норильск, Красноярский край, , 07:37 — REGNUM Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту обрушения конструкции галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике ООО «Медвежий ручей».

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Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, на место происшествия выехал прокурор Норильска. Его задача — установление причин и обстоятельств произошедшего, координация деятельности спасательных служб и правоохранительных органов.

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Расследование возбуждённого по факту обрушения дела и результаты проверки поставлены на личный контроль прокурора края.

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Как сообщало ИА REGNUM, обрушение на обогатительной фабрике в Норильске произошло утром 20 февраля. Из-под завалов извлекли как минимум шестерых пострадавших. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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