Красноярск, , 06:55 — REGNUM Норильская обогатительная фабрика, на которой 20 февраля 2021 года произошло обрушение галереи дробильного цеха, входит в дивизион «Норникеля». Актив принадлежит ООО «Медвежий ручей», передаёт ИА REGNUM.

На сайте «Норникеля» уточняется, что Норильская обогатительная фабрика перерабатывает весь объем вкрапленных руд месторождения «Норильск-1». Добычу на месторождении «Норильск-1», который разрабатывает рудник «Заполярный», ведёт ООО «Медвежий ручей».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Медвежий ручей» учреждено для добычи руд цветных металлов и базируется в Норильске. Уставный капитал актива — более 19,9 млрд рублей. «Норникель» — единственный собственник фирмы с даты основания в июле 2016 года. Директор ООО — Анатолий Михайлов. Среднесписочная численность работников ООО на 2019 год превышала 1,6 тыс. человек. По данным Роснедр, у компании имеется несколько лицензий, в том числе на разведку и добычу ископаемых на месторождении «Норильск-1» со сроком действия до 31 декабря 2037 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло рано утром 20 февраля 2021 года, когда в цеху находились работники. Шестерых сотрудников, которые попали под обвалившиеся конструкции, извлекли. Им оказывают медицинскую помощь. Поиски остальных работников фабрики продолжаются. По факту обрушения возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении горных работ. Данных о погибших пока нет.