Москва, , 05:47 — REGNUM Западные страны заинтересованы в эффективной вакцине от коронавируса, каковой является российский «Спутник V», однако не хотят роста авторитета России, объяснил 19 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

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По мнению министра, противоречивое отношение Запада к российской вакцине легко описать пословицей «И хочется, и колется».

«Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии», — сказал Лавров.

Сегодня, по его словам, в европейских столицах ожидают, когда «Спутник V» будет сертифицирован в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

В интервью Лавров сообщил также, что Евросоюз воспринимает Россию как чужака и эта предвзятость не позволяет выстроить нормальные отношения.

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