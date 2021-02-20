Новосибирск, 20 февраля, 2021, 05:41 — ИА Регнум. Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и компания «Вектор-БиАльгам» приступили к совместному выпуску вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Вакцину планируют производить объёмом от одного миллиона до нескольких миллионов доз в месяц. Об этом «РБК Новосибирск» сообщили в компании. В дальнейшем планируется увеличить объемы. Для это планируется также запустить линию розлива и ампульно-флаконную линию по розливу и упаковке.

Министерство здравоохранения России Российская вакцина от коронавируса

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Отметим, что «ЭпиВакКорона» разработана центром «Вектор». Она стала второй российской вакциной, получившей государственную регистрацию.

Ранее и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих сообщала, что иммунитет, который даёт «ЭпиВакКорона», способен защитить от всех известных штаммов вируса.

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