Бразилиа, , 02:58 — REGNUM Общее количество зарегистрированных случаев выздоровления от коронавирусной инфекции в Бразилии достигло 9 029 159. Об этом сообщается на сайте минздрава страны.

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При этом с начала пандемии на бразильской территории было зафиксировано 10 081 676 фактов заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 51 050 выявлены за последние сутки.

Кроме того, за 24 часа в Бразилии умерли 1308 пациентов с COVID-19. Всего от осложнений при этом заболевании в стране скончались 244 765 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля в 343 из 417 муниципалитетах бразильского штата Баия был введен ночной комендантский час из-за ситуации с распространением коронавируса.

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