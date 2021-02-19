Берлин, 20 февраля, 2021, 01:42 — ИА Регнум. Дополнительные €1,5 млрд будут потрачены властями Германии на различные программы по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель 19 февраля на брифинге по итогам виртуальной конференции государств «Большой семерки» (G7).

Matthias Berg Берлинское метро

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Она отметила, что указанные средства пойдут в том числе и на развитие международного механизма COVAX, созданного для обеспечения доступа развивающихся стран к вакцинам от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2020 года власти Германии объявили о выделении €3 млрд беднейшим государствам мира на борьбу с распространением коронавируса.