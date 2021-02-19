Вашингтон, , 23:07 — REGNUM Приглашать Россию вернуться в G7 новая администрация США не собирается, сообщила 19 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джо] Байден не разделяет стремления своего предшественника пригласить РФ обратно в G7». Псаки «[Президент СШАне разделяет стремления своего предшественника пригласить РФ обратно в G7».

Она не уточнила, будет ли Байден присутствовать на встрече G7 лично. Добавим, что саммит G7 должен состояться 11−13 июня 2021 г.

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Напомним, G7 включает США, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Канаду и Японию. Когда в объединение входила Россия, оно называлось G8.

После воссоединения Крыма с Россией «партнёры» по G8 отказались садиться за стол переговоров с российской стороной. В июне 2020 г. американский президент Дональд Трамп выступил с предложением вернуть Россию в G8.

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