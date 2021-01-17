Лондон, , 03:03 — REGNUM Назначена дата саммита глав государств «большой семёрки» (G7) в Великобритании. Об этом 17 января сказано в распространенном сообщении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Саммит состоится с 11 до 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Эта будет первая встреча в очном режиме за почти два года, прошедших с момента предыдущего саммита. В ней примут участие лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и ЕС. Кроме того, на саммит будут приглашены главы Австралии, Индии и Южной Кореи.

Лидеры семи экономически развитых стран мира намерены обсудить различные проблемы, от борьбы с коронавирусом и изменением климата до обеспечения доступа населению всего мира к благам открытой торговли, преимуществам технологического прогресса и новейшим открытиям науки. Предполагается, что саммит будет первым крупным мероприятием для избранного президента США Джозефа Байдена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что саммит G7 так и не был проведён в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Президент США Дональд Трамп принял решение вообще не проводить встречу, которая изначально была намечена на июнь.

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