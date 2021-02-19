Москва, , 22:54 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил введение Украиной санкций в отношении депутата Верховной рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и призвал страны Запада остановить беспредел.

«Если следовать риторике США и европейских стран, им было бы правильно прекратить торгово-экономические отношения со страной, которая попирает права и свободы граждан. Это будет всеми воспринято как мера, призванная остановить беспредел», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что в отношении Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также еще шести физических лиц и 19 юридических лиц ведены санкции.

В то же время в ОПЗЖ заявили, что санкции против Медведчука и его жены уничтожают демократию на Украине.

Также СНБО принял решение вернуть в государственную собственность «украинскую» часть нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».

Вместе с тем ранее на своем съезде «Оппозиционная платформа — За жизнь» решила инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского из-за «нападения на демократию, свободу слова и попытку установления диктатуры».

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