Киев, , 11:58 — REGNUM Нынешний президент Украины Владимир Зеленский превзошел своих предшественников в давлении на свободу слова, а его следующим шагом после закрытия телеканалов может стать закрытие оппозиционных партий.

Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью телеканалу «Россия 24».

Политик подчеркнул, что пока Зеленский у власти, он может закрыть всё, что ему вздумается, тем более что запрета деятельности ОПЗЖ активно требуют украинские национал-радикалы.

«Хороший термин — закрыл каналы, закрыл партии, давайте дальше — закрыл страну. Еще что он может закрыть? Все это может закончиться обратной реакцией… Представьте себе, по итогам парламентских выборов — вторая партия, вторая фракция в стране. По итогам доверия людей — первая партия в стране. Ну давайте ее закроем. А давайте еще несколько закроем, чтобы осталась одна «Слуга народа» и все, и будет все нормально», — саркастически отметил Медведчук

Парламентарий добавил, что Владимир Зеленский, как человек имеющий отношение к медиа, должен хорошо понимать, что лишив лицензии «неудобные» телеканалы, он таким образом не сможет избавиться от критики.

«Запрет на информацию, на ее распространение в XXI веке, тем более человеком, который хоть что-то в этом понимает — а Зеленский именно в этой сфере должен что-то понимать, во всех остальных сферах он точно ничего не понимает. Он должен осознавать, что XXI век — не тот век, когда коммуникации можно перекрыть, и неприятные, критические для него слова и умозаключения не будут слышны. Будут слышны, мы все организуем так, что украинский народ будет просвещен на тему того, кто возглавляет страну и к какому краху, и каким катаклизмам сегодня ведет его политика», — сказал Медведчук.

Также он напомнил, что любые действия, включая борьбу с оппозицией, должны быть в рамках правового поля, а все методы Зеленского выходят за эти рамки.

«Мы ведем активную борьбу, в том числе и в правовой плоскости — и обращение в Верховный Суд, и поднятие всех вопросов, связанных с тем, на каком основании все это делалось. Потому что вот те доказательства, которые якобы были у Совета национальной безопасности и обороны перед вынесением этого преступного решения, их же нет. И Совет безопасности их тоже не видел. Даже секретарь Совета безопасности, который готовил это решение, сказал: у нас есть предположение. То есть у них предположение, а канал закрыли. У них предположение, а журналистов, 600 человек, выгнали на улицу и 1500 работников», — подчеркнул политик, добавив, что после этого от президента можно ожидать чего угодно, но лично он и его политическая сила сделают все, чтобы противостоять любым незаконным действиям.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Медведчук заявил, что и он сам, и его партия предоставят юридическую поддержку журналистам, пострадавшим от «беспредела и узурпации власти».

Также на своем съезде «Оппозиционная платформа — За жизнь» решила инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского из-за «нападения на демократию, свободу слова и попытку установления диктатуры».