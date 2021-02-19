Мадрид, 19 февраля, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Несмотря на высокие темпы заражения коронавирусом, администрации некоторых автономных сообществ Испании принимают меры по ослаблению карантинных ограничений. Об этом сообщила газета El País.

(сс) PP Comunidad de Madrid Исабель Диас Аюсо

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Число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекций в Испании продолжает снижаться, но страна все еще далека от того, чтобы взять распространение вируса под контроль, отмечают журналисты. Пик третьей волны пандемии в Испании остался позади. Однако, несмотря на снижающееся число госпитализаций, нагрузка на систему здравоохранения страны по-прежнему огромна. Так, в настоящее время 3 822 пациента с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях.

В то же время региональные правительства в регионах постепенно ослабляют действующие меры по противодействию распространению вируса. 18 февраля власти Мадрида перенесли вступление в силу комендантского часа с 22:00 до 23:00, что позволяет барам и ресторанам оставаться открытыми до того же времени (до этого они должны были закрываться в 21:00). В Кастилии и Леоне были сняты ограничения на передвижение между некоторыми муниципалитетами. В свою очередь власти Арагона сняли карантин в столице региона.