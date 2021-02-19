Санкт-Петербург, 19 февраля, 2021, 20:07 — ИА Регнум. В Петербурге четвертые сутки подряд растёт количество госпитализаций пациентов с COVID-19 и подозрением на него, по сравнению с теми же днями предыдущей недели. За последние сутки в больницы доставлены 443 человека, что на 10,47% больше, чем ровно неделю назад.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимационная машина скорой помощи

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Как отмечается в опубликованной 19 февраля справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, «сегодня вновь регистрируется разнонаправленная динамика индикаторов эпидемического процесса».

На фоне роста госпитализаций количество обращений за медпомощью пациентов с подтвержденным COVID-19 сократилось на 14,55%, а количество активных больных в стационарах и на амбулаторном лечении снизилось на 16,2%. Число выздоровевших, по сравнению с тем же днем прошлой недели, возросло на 6,67%.

В координационном совете, как и в комздраве Петербурга, объясняют увеличение количества госпитализаций рекомендациями Министерства здравоохранения РФ, согласно которым при подозрении на COVID-19 и пневмонии доставка в стационары рекомендуется для пациентов от 70 лет и старше с хроническими заболеваниями, а при наличии сахарного диабета — лицам в возрасте от 50 лет даже при легкой форме ковида.

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По данным на 19 февраля в Петербурге развернуто 9273 койки для пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Свободны 3957 коек, что составляет 42,7%.