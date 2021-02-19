Вашингтон, 19 февраля, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не видит препятствий для вакцинации спортсменов от коронавирусной инфекции. Об этом 19 февраля передает ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM

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По данным представителя WADA, особых опасений относительно вакцинации спортсменов нет.

«Вакцины не относятся к списку запрещённых веществ и методов. … WADA будет продолжать отслеживать всю доступную информацию и консультировать их и других членов антидопингового сообщества», — отметили WADA.

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален объяснил, почему не сделал прививку от коронавируса.

«Мне хотелось бы иметь более полную информацию о том, как работает та или иная вакцина, и только потом сделать выбор. … позволить себе выпасть из тренировочного процесса хотя бы на несколько дней я не могу. Поэтому и решил, что ситуация позволяет не спешить», — отметил Бьорндален.