Санкт-Петербург, 19 февраля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Федеральные дорожные службы готовы к сильным снегопадам и морозам, которые ожидаются в предстоящие длинные выходные в Ленинградской области. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Дорожники готовы к сильным снегопадам и морозам в Ленобласти

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Подрядные организации заблаговременно приняли необходимые меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на федеральных дорогах в Ленобласти и Санкт-Петербурге. К работе готово 383 единицы спецтехники, персонал, все необходимые материалы для противогололедной обработки.

Напомним, по прогнозу ухудшение погодных условий начнется 20 февраля. В ночные и дневные часы по районам области возможен небольшой и умеренный снег. Температура воздуха ночью составит −11…−25 градусов, днем −6…−11 градусов. Также сложные погодные условия прогнозируются в воскресенье 21 февраля и понедельник 22 февраля.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» напоминает водителям о необходимости соблюдать требования ПДД, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию в сложных погодных условиях, избегать резких маневров. Просит с пониманием относиться к работе дорожных служб, не препятствовать работе спецтехники, проверять техническую исправность автомобиля перед выездом.

«По возможности в непогоду лучше отложить дальние поездки и пользоваться общественным транспортом», — рекомендовали в Упрдоре.