Санкт-Петербург, 19 февраля, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Более трети российских предпринимателей все еще наблюдают ухудшение своего положения в результате коронавирусного кризиса. Об этом сообщил 19 февраля бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустующие помещения в Петербурга

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"Мы только что провели еще один опрос. Там видно, что по крайней мере для трети бизнеса сегодня ситуация продолжает ухудшаться», — сказал Титов.

В связи с этим он приветствовал последний пакет мер поддержки предпринимательства, который сформировало правительство РФ и который обсуждался на совещании у вице-премьера Андрея Белоусова.

«Пакет обсуждается. Мы уже этому рады, потому что совсем недавно — осенью еще — разговоров об этом не было. Ситуация, особенно с малым и средним бизнесом, на потребительском рынке сложная», — сказал Борис Титов.

В первую очередь, заметил он, бизнес просит власти просто не вводить новых ограничений и не закрывать предприятия.

«Второе по важности — вопросы финансирования. Денег нет, исчерпаны ресурсы у бизнеса. Поэтому то, что предлагает сейчас правительство — это новые кредиты, но с условием опять же сохранения занятости. Понятно, что государству не хочется иметь новых безработных. Это та мера, которую мы предлагали всегда. Мы очень рады, что она, скорее всего, будет реализована. Есть сейчас предложение под 0% с условием увеличения, сегодня обсуждение идет. Самый простой вариант — продление того, что уже было и уже хорошо сработало», — пояснил Титов.

Бизнес-омбудсмен также продолжит настаивать на фиксации кадастровой стоимости на уровне 2019 года, без учета роста 2020 года. Кроме того, Титов считает необходимым продлить мораторий на снос малых торговых объектов. Этого удалось добиться в Петербурге, отметил он.