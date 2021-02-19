Красногорск, 19 февраля, 2021, 15:59 — ИА Регнум. «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен на территории Московской области из-за морозов. Это 19 февраля следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мороз

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Отмечается, что предупреждение вводится из-за аномально холодной погода на 7−12° ниже климатической нормы и уточняется, что период предупреждения будет действовать до 21:00 20 февраля.

Также указывается, что до 13:00 21 февраля в Подмосковье будет действовать предупреждение о гололедице.

Как передавало ИА REGNUM, ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в столице России в ближайшие выходные дни ожидается выпадение снега «различной интенсивности».