Вашингтон, 19 февраля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Медики США выявили за минувшие сутки 69 230 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит 19 февраля университет Джонса Хопкинса.

Сотрудники Национальной гвардии США берут анализ на коронавирус

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Скончались за сутки 18 февраля, по данным учреждения, 2542 пациента с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в США зафиксировали 27 896 703 подтверждённых случая этого заболевания. Смертельных исходов зарегистрировано 493 119.

Как сообщало ИА REGNUM, в США более 41 млн человек получили не менее одной дозы вакцины, и почти 16 человек прошли вакцинацию полностью.

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