Лондон, 19 февраля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Мэр Лондона Садик Хан прошел вакцинацию от COVID-19. Он сообщил об этом 19 февраля на своей странице в соцсети Twitter.

U.S. Embassy London Садик Хан

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"Очень рад и очень благодарен за то, что меня сегодня пригласили на вакцинацию от COVID», — говорится в сообщении Хана.

Также мэр Лондона сообщил всем, кто сомневается в том, стоит ли проходить вакцинацию, что прививка, по его мнению, безопасна, эффективна и может спасти жизни.

Отметим, на сегодняшний день в Великобритании около 10 млн человек поставили себе первую дозу вакцины от COVID-19.