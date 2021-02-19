Москва, 19 февраля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Санатории, здравницы и реабилитационные центры в России разрабатывают программы восстановления для пациентов, переболевших COVID-19. Каждый десятый санаторий уже подготовил такие программы, передает 19 февраля «Медвестник».

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

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По подсчетам экспертов, в данное время пациентов, нуждаются в реабилитации после COVID-19, насчитывается почти 3 миллиона человек.

Реабилитацией за счет средств ОМС, а также за собственный, могут воспользоваться до 70% переболевших COVID-19. Это создаст на ближайший год новый рынок емкостью не менее 30 млрд руб., подсчитали эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, примерно 20% российских санаториев подготовили курсы по восстановлению переболевших COVID-19.

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