В Крыму рассказали, когда снова откроют Крымский мост
Симферополь, 19 февраля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Движение по Крымскому мосту может быть открыто после расчистки трассы «Таврида» от снега. Об этом заявил 19 февраля журналистам заместитель председателя правительства Республики Крым Евгений Кабанов.
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«Есть договоренность с Упрдор «Тамань», что пока вся трасса «Таврида» не будет приведена в нормативное состояние, Крымский мост открываться не будет», — отметил Кабанов, добавив, что мост будет точно закрыт в ближайшие четыре — пять часов.
Как сообщало ИА REGNUM, Крымский мост закрыт с утра 19 февраля из-за мощного снегопада. Дважды предпринимались попытки его открыть, однако затем движение вновь прекращалось.
Власти Крыма ранее объявили о введении режима угрозы ЧС на территории четырех муниципалитетов — Ленинского, Белогорского, Кировского районов и Керчи. Также с 15:30 полностью закрыто движение по трассе «Таврида» на участке от Белогорска до Симферополя с постепенным закрытием участка от Симферополя до Белогорска.