Берлин, 19 февраля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Германии быстро распространяется британский вариант коронавируса, что осложняет борьбу с пандемией. Об этом 19 февраля сообщил глава Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Raimond Spekking. Wikimedia Commons Сотрудники центра инфекционного контроля в Кёльне. Германия

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«Британский штамм распространяется в Германии все сильнее. Он более заразен и, вероятно, более опасен», — цитирует его газета Die Welt.

В случае, если британский вариант продолжит распространяться, то в ближайшие недели «будет всё больше вспышек заболеваемости среди молодых людей», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 9113 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По данным института Роберта Коха, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 369 719.

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