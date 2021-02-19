Симферополь, 19 февраля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о том, как идут работы по ликвидации последствий ухудшения погоды и снегопадов на полуострове. Он написал об этом 19 февраля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Sev.gov.ru Уборка снега в Крыму после снегопада

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"Движение по Крымскому мосту было остановлено с 09:30 (совпадает с мск — ред.) утра, расчистку должны закончить в ближайшее время», — говорится в сообщении Аксенова и добавляется, что в районе Багерово образовалась большая пробка, где люди стоят с 06:30 утра.

Также он уточнил, что к ликвидации сложившейся ситуации привлечено свыше 194 человек и 60 единиц техники, вдоль трассы приготовлены 14 пунктов временного размещения общей вместимостью 3300 человек и еще более 40 пунктов обогрева МЧС России готовы к развертыванию.

«Сейчас стоит задача как можно быстрее запустить рабочее движение по трассе «Таврида». Пока докладывают, что движение в районе Багерово будет возобновлено ориентировочно с 14:00», — отметил глава Крыма и указал, что он держит данную ситуацию на личном контроле.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий создан в регионе создан оперативный штаб.