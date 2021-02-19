Симферополь, 19 февраля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Благодаря мощным снегопадам на Крымском полуострове пополнятся запасы воды. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым 19 февраля, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Simf.rk.gov.ru Снегопад в Симферополе

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Глава Крыма отметил, что несмотря на все сложности, которые принесла непогода в региона, есть большой плюс: в Крыму пополнятся запасы воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 февраля на Крымский полуостров пришла непогода — сильные снегопады в сопровождении ветра. Наиболее сложная ситуация сложилась на трассе «Таврида», где в пробке оказались десятки машин. Вынужденно закрыто движение по Крымскому мосту.