Санкт-Петербург, 19 февраля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Медицинскую помощь больным с COVID-19 и пневмониями в Петербурге продолжают оказывать 16 городских и пять федеральных стационаров. В общей сложности в городе развёрнуты 9273 инфекционные койки, из них 42% в настоящее время свободны.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи подъезжает к Боткинской больнице Петербурга

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Об этом сообщил 19 февраля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после заседания федерального оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Губернатор отметил, что снижение эпидемических показателей позволила продолжить возвращение стационаров, задействованных для борьбы с пандемией, к штатной работе.

К обычной работе частично вернулись городская многопрофильная Мариинская больница, где сохранили 92 инфекционных койки, и Детская городская больница №5 им. Филатова (оставила 362 койки для детей с коронавирусом). Полностью вернулась к приёму профильных пациентов психиатрическая больница №1 им. Кащенко.

Возобновили оказание плановой и экстренной помощи медпомощи четыре федеральных стационара: Военно-медицинская академия им. Кирова, НИИ фтизиопульмонологии, 442-й окружной военный госпиталь и Центр имени Алмазова, где сохранили пока 250 мест для инфекционных пациентов.

С 22 февраля на штатный режим работы перейдут Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки и Городская больница №33.

С 1 марта к обычной работе вернутся Федеральный научно-клинический центр имени Соколова ФМБА России и больница Петра Великого Северо-Западного медуниверситета имени Мечникова. В городской в Александровской больнице с начала марта 280 коек обратно перепрофилируют для оказания плановой помощи .