Вакцинация от коронавируса в Петербурге отстаёт от Москвы в три раза
Санкт-Петербург, 19 февраля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. По масштабам вакцинации от коронавирусной инфекции Санкт-Петербург в настоящее время отстаёт от Москвы в три раза. Это отставание обусловлено целым рядом факторов, объяснил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.
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По его словам, спрос на вакцинацию в городе на Неве начал расти с конца января. Если сначала люди просто «присматривались» к вакцине, то сейчас многие не сразу могут привиться.
«Талоны на запись в поликлинику разлетаются как горячие пирожки — пока человек переходит по ссылкам на профильных сайтах, все «окошки» оказываются заняты», — отмечает Десятниченко.
Кроме того, трудности с массовой вакцинацией создаются и в связи с нехваткой необходимой инфраструктуры. Медицинские учреждения, где осуществляется вакцинация, просто не справляются с потоком петербуржцев. Поликлиникам не хватает проходимости.
«В Москве для этих целей организовали отдельные прививочные центры, и это дало хороший результат. Аналогичным образом поступают на Западе, перепрофилируя различные организации под такие центры», — пояснил Дмитрий Десятниченко.
Напомним, в настоящий момент, как сообщил вице-губернаторОлег Эргашев, в Петербург поступило достаточное количество вакцины, примерно 330 тыс. доз. Порядка 14,7 тыс. прививок делается за сутки, и это число увеличивается. Всего привито на сегодняшний день более 187 тыс. горожан, около 50 тыс. закончили цикл вакцинации.
С 24 февраля центры вакцинации начнут работу в пяти крупных торгово-развлекательных центрах Петербурга.