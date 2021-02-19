В России выявили 13 433 новых случая заражения коронавирусом
Москва, 19 февраля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России в результате исследований выявили 13 433 случая заражения коронавирусом. Об этом 19 февраля сообщают в оперативном штабе Москвы.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Лаборатория
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Новые случаи зафиксированы во всех регионах РФ, лидерами оказались Москва (1972 случая), Санкт-Петербург (1087) и Подмосковье (687).
Всего с начала распространения коронавируса в России зафиксирован 4 139 031 случай заражения коронавирусом.
За сутки умерли 470 человек, полностью выздоровели 18 637 человек.