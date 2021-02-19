Чебоксары, 19 февраля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В первой декаде февраля, когда регионы Поволжья накрыли обильные снегопады, запасы воды в снежном покрове в бассейнах Чебоксарского и Волгоградского водохранилищ составили соответственно 116 и 123% от нормы. В муниципалитетах Чувашии, а также на Чебоксарской ГЭС началась подготовка к половодью, которая будет завершена к апрелю. К работе приступила паводковая комиссия, сообщили ИА REGNUM на чебоксарской станции.

Rushydro.ru Чебоксарская ГЭС

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В состав комиссии вошли руководители и специалисты ведущих подразделений предприятия, её возглавил главный инженер Чебоксарской ГЭС Сергей Камышанский. План подготовки к паводку включает свыше 40 организационно-технических мероприятий, в том числе проверку гидротехнических сооружений, зданий, дренажных устройств, оборудования, оперативно-диспетчерской связи и локальной системы оповещения населения.

К паводку завершается плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования. На весь период половодья будут сформированы специальные дежурные бригады.

По последним данным снегосъемки Росгидромета (на 10 февраля), запасы воды в снежном покрове в бассейнах Чебоксарского и Волгоградского водохранилищ составили 116 и 123% от нормы, на остальных территориях бассейна Волги — 73 — 96%, причем на всех волжских водохранилищах запасы воды на эту дату значительно выше прошлогодних. По отношению к предыдущей декаде снегозапасы в бассейнах водохранилищ Волжско-Камского каскада увеличились на 1−28 мм.

По данным синоптиков, в бассейне Чебоксарского водохранилища запасы воды относительно нормы самые высокие в сравнении с аналогичным показателем для вышерасположенных волжских водохранилищ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптик-любитель Владимир Михайлов отмечал, что февраль в Чувашии уже третью зиму подряд «перевыполняет» норму по осадкам: за последнюю неделю в Чебоксарах выпала месячная норма снега.

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