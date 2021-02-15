Чебоксары, , 12:27 — REGNUM Февраль в Чувашии уже третью зиму подряд «перевыполняет» норму по осадкам: за неделю в Чебоксарах выпала месячная норма снега. В ближайшее время морозы усилятся. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

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По его словам, в первой половине февраля в Чебоксарах выпало наполовину больше осадков, чем обычно бывает за весь месяц, в том числе за последние сутки сугробы выросли на 12 сантиметров, и в целом снежный покров достиг полуметровой высоты.

По предварительным данным, на этой неделе осадки прекратятся и похолодает под влиянием гребня антициклона из Европы. В ночь с 15 на 16 февраля и 17 февраля по республике ожидается до — 30 градусов мороза, в солнечную погоду прогреется до −14…−19 градусов мороза. В середине недели два ныряющих циклона обеспечат похолодание до −20…−25 градусов мороза.

Синоптик-любитель отмечает, что если в последней декаде февраля морозы усилятся, то февраль 2021 года станет в Чувашии самым холодным за последние девять лет. Но другим расчётам, в республику может вернуться тёплая погода.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля МЧС Чувашии предупредило о рисках в связи с неблагоприятными погодными условиями: с 15 по 19 февраля в республике ожидается «оранжевый» уровень опасности (аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7−10 градусов ниже климатической нормы).