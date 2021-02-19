Москва, 19 февраля, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Восторг ряда российских СМИ по поводу признания достижений России на Западе назвал проявлением «комплекса неполноценности» председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом написал 18 февраля в своем Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

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Так сенатор оценил ответы на публикацию немецкого издания Die Welt, в котором западные журналисты дают положительную оценку вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Мне уже доводилось писать, что восхищение перед признанием наших достижений — причем неохотное, через губу — с Запада есть проявление комплекса неполноценности», — отметил парламентарий.

По мнению Пушкова, своим материалом Die Welt в очередной раз попыталась унизить Россию.

«Ди Вельт» пишет о нас, как обычно, высокомерную чушь, пытаясь даже сейчас унизить Россию», — пояснил он.

Сенатор посоветовал прекратить ссылаться на подобные мнения и напомнил о ситуации с карантином и дефицитом вакцин от COVID-19 в Германии.

«И не надо цитировать эту чушь и тем более восхищаться тем, что наши успехи признали никому не ведомые журналисты, пишущие из страны, где полный локдаун и катастрофически не хватает вакцины», — написал парламентарий.

Пушков также призвал «изживать комплекс» через изменение отношения к мнению западных изданий.

«Тем, кто его еще испытывает, этот комплекс изживать надо, преодолевая в себе информационного раба, а не с ненавидящей нас «Ди Вельт» радостно соглашаться», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Алексей Пушков назвал проявлением злобы реакцию бывшего президента США Барака Обамы, который отказался признавать Россию сверхдержавой.