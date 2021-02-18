Мадрид, 19 февраля, 2021, 00:25 — ИА Регнум. 18 февраля министерство здравоохранения Испании опубликовало новый отчет о промежуточных итогах продолжающейся кампании по вакцинации населения от COVID-19. Всего в стране прививку получил 2 782 751 человек. Об этом сообщила газета El Mundo.

Николай Хижняк ИА REGNUM

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Ведомство получило 3 622 165 доз вакцины от COVID-19. Таким образом, по состоянию на 18 февраля в Испании были использованы 76,8% всех полученных доз. При этом 1 144 556 человек прошли полный курс вакцинации.

Всего Испания получила 3 012 165 доз препарата Pfizer, из которых были использованы 2 615 838 доз; 192 000 доз было получено от производителя Moderna, из которых были использованы 120 042 дозы; 418 000 доз поставила компания AstraZeneca, из которых была использована 46 871 доза.