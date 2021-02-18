Ватикан, 18 февраля, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Сотрудникам курии Ватикана «настоятельно рекомендуют» привиться от коронавируса, передает Mediaset в четверг, 18 февраля.

DomyD Святой Петр. Ватикан

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Речь идет о тех, кто отказывается от вакцинации без медицинских отводов. В их отношении будут применены ограничительные меры, чтобы такие работники не стали невольной причиной новых заражений.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на18 февраля, в Италии умерли 94 887человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на347 (днем ранее— на 369). Число подтвержденных носителей выросло на13 762(днем ранее — на12 074). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 765 412 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены384 501человек — на4363 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 311 743 человека (за день этот показатель вырос на 7972), что составляет 2,18% населения Италии.