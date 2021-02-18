Париж, 18 февраля, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Крупнейшая французско-нидерландская авиакомпания Air France — KLM потеряла 7,1 миллиарда евро прибыли и около двух третей клиентов в 2020 году из-за пандемии. Об этом представители холдинга сообщили в коммюнике, опубликованном 18 февраля.

(сс) Adrian Pingstone Самолет

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В коммюнике уточняется, что оборот компании также упал на 59% по сравнению с 2019 годом, достигнув отметки в 11,1 миллиарда евро.

По мнению представителей компании, это «беспрецедентный шок», вызванный пандемией SARS-CoV-2. Первая половина 2021 года также будет «тяжелой», а признаки восстановления «пока не заметны».

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи граждан Алжира оказались заблокированы на территории Франции после того, как африканское государство закрыло наземные и морские границы из-за распространения SARS-CoV-2.