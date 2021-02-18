Санкт-Петербург, 18 февраля, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области последняя ночь была самой холодной за текущую зиму. Однако вскоре в обоих регионах ожидается потепление. По предварительным прогнозам, температура воздуха поднимется до нуля, но рассчитывать на раннюю весну не стоит. Об этом рассказал 18 февраля ИА REGNUM ведущий синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний закат на Неве

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Он подтвердил, что ночь на 18 февраля в Петербурге и Ленобласти была самой холодной за всю зиму 2020−2021 годов. Так, в городе на Неве фиксировалась температура минус 24,5 градуса, а в Ленобласти, в частности в Лодейном Поле, было ниже минус 35 градусов.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 19 февраля, в Санкт-Петербурге температура воздуха ночью опустится до −18… −20 градусов, а в окрестностях местами до минус 23 градусов. В Ленобласти ожидается понижение температуры до −25… −30 градусов.

«В двадцатых числах февраля ожидается потепление, по предварительной информации, максимальная температура ожидается 21 февраля. Потом еще потепление будет ближе к праздникам, 23, 25 февраля, может быть, температура до нуля доходить будет. После чего морозы вновь вернутся в город и Ленобласть, там в некоторых районах до минус 25 градусов», — уточнил Александр Колесов.

Он подчеркнул, что февральское потепление будет недолгим. По предварительным прогнозам, март также будет холодным, и оттепели стоит ожидать лишь к середине весны — в апреле.

«На март месяц у нас не очень хороший прогноз, он будет холодным», — резюмировал Колесов.