Москва, 18 февраля, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве опустится до 27 градусов ниже нуля. Такой прогноз опубликован 18 февраля на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мороз

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

«В Москве эти выходные и начало следующей недели обещают быть холодными. Столбики термометров ночью могут опуститься до минус 27 градусов, днём — 22−24 градуса мороза», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Тем не менее московские власти пообещали обеспечить жителей тёплой температурой воздуха в домах. С усилением морозов коммунальные службы повышают и температуру в системах отопления. Сейчас температура теплоносителя повышена до максимального значения — 130 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области и многих других регионах Центрального федерального округа объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.