Санкт-Петербург, 18 февраля, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Петербургу вновь не хватает дворников, чтобы убирать улицы, заваленные снегом. Об этом, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин, заявил замглавы комитета по благоустройству Егор Пащенко на заседании профильной парламентской комиссии 18 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

Пащенко отчитался, что к 15 февраля из города уже вывезли более 609 тыс. кубометров снега, высота свежевыпавшего снега достигла 108 см. У дорожных предприятий есть 3249 механизаторов и 665 дворников в штате.

Между тем в Петербурге 18 районов, так что даже по 60 дворников на район не выходит, заметил Чебыкин.

«Дворников не хватает. Мало того, приводили аналогию с Москвой, так там в пиковые снегопады выходит по 70 тысяч дворников, а у нас максимум — около 1600», — сообщил депутат.

Действительно, максимально в Петербурге убирать дороги могут выйти 1665 человек, причем больше 1100 из них привлекаются по договору подряда. Причем, по словам Чебыкина, зачастую подрядная организация даже не может выставить столько людей, сколько реально необходимо в сильные снегопады.

Не хватает и водителей-механизаторов. Их должно быть по двое на машину, а сегодня в Петербурге — только по 1,7 человека на машину, причем самой техники тоже недостаточно. В 2020 году купили 471 снегоуборочную машину, а 440 старых уже изношено.

«Он откровенно нам сообщил, что в Петербурге и Москве уже выбрали все возможности и лимиты, негде брать людей, разместили вакансии везде, где можно. Фактически на сегодня рынок страдает. Мы и сами ездили в наши автодорожные колледжи, но выходит, что средняя зарплата такого водителя — 50−55 тысяч рублей, а на ЗСД водитель получает 70 тысяч, выгодней идти туда работать», — сказал Чебыкин.

Депутаты предложили комитету по благоустройству просчитать возможность предоставления служебного жилья из маневренного фонда механизаторам и дворникам, чтобы можно было пригласить работников из соседних регионов — Псковской или Новгородской областей.