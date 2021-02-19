Минск, 19 февраля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Спор в сети, возникший между сотрудником российского посольства и белорусскими защитниками фальшивых «героев Белоруссии», проливает свет на саму технологию создания и использования таких «героев». О том, как это происходит, рассказывает автор ИА REGNUMГеоргий Шкловский.

Белорусский флаг

В этом обсуждении речь шла о Тадеуше Костюшко, знаменитом борце за восстановление Польши, который пытался восстановить Польшу, агитируя за насильственное использование польского языка и искоренение православия. Может быть поэтому нынешним белорусским борцам с режимом выдали флаг под названием «полторы Польши»?

Но даже с учетом этого факта признать Костюшко борцом за белорусскую свободу, а не порабощение Белоруссии Польшей в случае восстановления последней, никак не получается. Но это если рассуждать логично и опираться на исторические факты. А вот у сотрудников минского Национального исторического музея получается и не такое.

Читайте статью Георгия Шкловского «Как один сотрудник посольства РФ противостоит Вашингтону, Варшаве и Минску».