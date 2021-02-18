Санкт-Петербург, 18 февраля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ночь на четверг, 18 февраля, было зафиксировано самое низкое температурное значение этой зимы — минус 24,5 градуса. Это стало повторением показателя холода пятилетней давности. Но до нового рекорда мороз не дотянул.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний вид Санкт-Петербурга

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Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утром 18 февраля столбик термометра в Петербурге опустился до минус 24,5 градусов, повторив наиболее низкое значение пятилетней давности: 8 января 2016 года в городе также было отмечено минус 24,5 градуса.

«В последний раз температура воздуха в Санкт-Петербурге опускалась ниже минус 25 градусов ровно десять лет назад — в середине февраля 2011 года наблюдался продолжительный холодный период с температурами от минус 20 до минус 27 градусов, а 19 февраля 2011 года температура в городе в последний раз понижалась до минус 25,2 градусов», — уточнили в управлении.

Напомним, минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной в текущем зимнем сезоне.